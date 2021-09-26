Teniste 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası final müsabakaları sona erdi

29 ilden 133 takımın katıldığı 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası final müsabakalarında kadınlarda ENKA, erkeklerde ise BD Tenis Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya toplamda 29 ilden 133 takım başvuruda bulundu.

Global Spor Kulübü kortlarında final aşaması düzenlenen organizasyonda kadınlarda şampiyonluğu ENKA, erkeklerde ise BD Tenis Kulübü elde etti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili Cem Tınaz takdim etti.