Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri sona erdi
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Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri sona erdi

Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri sona erdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Teniste Almanya ve Polonya'da düzenlenen 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri tamamlandı.

Teniste Almanya ve Polonya'da düzenlenen 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da mücadele eden İrem Kurt, Defne Aslanbaş ve Nisan Can'dan oluşan 14 Yaş Kız Milli Takımı, grubunu dördüncü sırada bitirdi.

Kerem Yılmaz, Demir Halisdemir ve Çınar Özkahraman'dan oluşan 14 Yaş Erkek Milli Takımı ise Almanya'daki elemelerde grubunu beşinci sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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