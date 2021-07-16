Tenisin ülkenin her yerinde oynanabilmesi amacıyla "Türkiye Tenis Gönüllüleri Projesi" başlatıldı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ülkenin her yerinde bu sporun oynanabilmesi amacıyla "Türkiye Tenis Gönüllüleri Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ülkenin her yerinde bu sporun oynanabilmesi amacıyla "Türkiye Tenis Gönüllüleri Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje ile tenisin ülkenin her yerinde oynanabilir bir spor haline gelmesi ve tenis kültürünün gelişmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, tenis oynamak isteyen herkese tenis oynayabilme fırsatı sunmak ve tenisin erişilebilir bir spor haline gelmesi misyonuyla yola çıkan Türkiye tenis gönüllülerinin, kullanılmayan ekipmanların ve federasyonun ekipmanlarının, kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına dair çalışmalar gerçekleştireceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak