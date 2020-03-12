Tenise koronavirüs engeli Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erkeklerde profesyonel tenis turlarını 6 hafta iptal etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erkeklerde profesyonel tenis turlarını 6 hafta iptal etti.

ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 20 Nisan'a kadar yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının askıya alındığı belirtildi.

Bu kararla, aralarında Miami Açık'ın da yer aldığı 6 turnuva yapılamayacak.

Kaynak: AA