Tenise koronavirüs engeli
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erkeklerde profesyonel tenis turlarını 6 hafta iptal etti.
12.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:26
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erkeklerde profesyonel tenis turlarını 6 hafta iptal etti.
ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 20 Nisan'a kadar yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının askıya alındığı belirtildi.
Bu kararla, aralarında Miami Açık'ın da yer aldığı 6 turnuva yapılamayacak.
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Kaynak: AA