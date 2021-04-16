Tenisçilerden Müdür İnanç'a teşekkür ziyareti
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Tenisçilerden Müdür İnanç'a teşekkür ziyareti

Tenisçilerden Müdür İnanç'a teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, Masa Tenisi İl Temsilcisi Emin Buğra Yoldaş ve beraberindeki sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı makamında ziyaret ederek kulüp forması hediye etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, Masa Tenisi İl Temsilcisi Emin Buğra Yoldaş ve beraberindeki sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı makamında ziyaret ederek kulüp forması hediye etti.

Sporcuların elde ettikleri başarıdan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Aydın ilimizde yapılan Bayanlar 3. Lig 1. Etap Müsabakalarında ilimizi temsil eden masa tenisi takımımız, zorlu geçen 7 müsabakanın 6'sını galibiyetle taçlandırarak play-off karşılaşmaları için büyük bir avantaj elde etmiş oldular. Çıkmış oldukları bu zorlu karşılaşmalar sonucunda büyük başarılara imza atarak bizlere bu mutluluğu yaşatan tüm sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Sporcularımızın bu gayretli ve özverili başarıları bizleri ziyadesi ile gururlandırmıştır. İlimizde son yıllarda masa tenisi takımımızın elde ettiği bu güzel başarıları, gelecek olan yeni başarıların da habercisi olacaktır. İlimiz adına kazandıkları bu başarılarından dolayı tüm sporcu arkadaşlarımızı, il temsilcimizi ve antrenörümüzü bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine play-off yolunda başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirten Masa Tenisi Milli Antrenör Mahmut Kurt, "Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Takımı olarak Aydın Didim'de yapılan Masa Tenisi Bayanlar 3. Lig 1. Etap Müsabakalarında Tokat Gençlikspor, Gaziantepspor, Selçuklu Belediyespor, Kariyerder, Masader ve Bartın Belediyespor takımlarını yenip tek mağlubiyetimizi de İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında yaşadık. Kazandığımız 6 galibiyet sonucunda Van Masa Tenisi Takımı olarak play-off karşılaşmaları için büyük bir avantaj elde ettik. Kazandığımız bu güzel başarılar ile play-off karşılaşmalarına doğru kararlı ve azimli çalışmalarımız daha da yoğun bir şekilde devam edecektir. İnşallah bu mutluluğumuzu katılacağımız play-off finallerinde daha güzel başarılar ile taçlandıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Emin Buğra Yoldaş ise "İlimiz adına kazandıkları güzel başarılarından dolayı başta tüm sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum. İlimizde son yıllarda kazanılan bu güzel başarılarla birlikte sporcu sayılarımızın da artış göstermesi bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Masa Tenisi İl Temsilcisi olarak her daim yanımızda ve desteklerini sonuna kadar hissettiğimiz Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Tenisçilerden Müdür İnanç'a teşekkür ziyareti
Tenisçilerden Müdür İnanç'a teşekkür ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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