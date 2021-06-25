Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı
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Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı

Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Didim Belediyesi ve Didim Tenis Kulübü Spor Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, 21-26 Haziran 2021 tarihlerinde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 12 tenis kulübü 75 sporcu ve toplamda 800 kişinin katılımı ile gerçekleşen tenis turnuvasında ödül töreni heyecanı yaşandı.

Didim Belediyesi ve Didim Tenis Kulübü Spor Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, 21-26 Haziran 2021 tarihlerinde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 12 tenis kulübü 75 sporcu ve toplamda 800 kişinin katılımı ile gerçekleşen tenis turnuvasında ödül töreni heyecanı yaşandı.

Didim'de bir otelde gerçekleşen ödül törenine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ve sporcular katıldı. Turnuvada dereceye giren tenisçilere ödüllerini takdim eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Ülkenin dört bir yanından gelen tenisçilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı
Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı
Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı
Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı
Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı
Tenisçiler ödüllünü Başkan Atabay'ın elinden aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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