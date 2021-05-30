Tenisçiler ödüllerini Atabay'ın elinden aldı
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Tenisçiler ödüllerini Atabay'ın elinden aldı

Tenisçiler ödüllerini Atabay'ın elinden aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Didim'de düzenlenen 14 yaş turnuvasında, ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Didim'de düzenlenen 14 yaş turnuvasında, ödüller sahiplerini buldu.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 27-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Didim Tenis Kulübünde tenis turnuvası gerçekleştirildi. Didim Aquasis otelde yapılan turnuvaya, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından 94 sporcu katıldı. 3 gün süren turnuvada dereceye giren sporculara Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay tarafından ödülleri verildi.

Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Ülkemizin dört bir yanından gelen genç tenisçilerimizi turnuvadaki başarılarından dolayı kutluyorum. Her zaman söylediğim gibi en büyük teşekkürü ailelerimize etmek istiyorum. Çocuklarını bu işe sevk eden, bütün zorluğu çeken onlar. Bu etkinlik için Didim Tenis Kulübü'ne ve Seyhan Hocama teşekkür ediyorum. Derece giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Tenisçiler ödüllerini Atabay'ın elinden aldı
Tenisçiler ödüllerini Atabay'ın elinden aldı
Tenisçiler ödüllerini Atabay'ın elinden aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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