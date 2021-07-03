Tenis: Wimbledon
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Tenis: Wimbledon

Tenis: Wimbledon
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Roger Federer, Daniil Medvedev ve Alexander Zverev, tek kadınlarda da dünya 1 numarası Ashleigh Barty dördüncü tura çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Roger Federer, Daniil Medvedev ve Alexander Zverev, tek kadınlarda da dünya 1 numarası Ashleigh Barty dördüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geriye düştüğü maçta 32 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 31 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-7, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise Çek Katerina Siniakova'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Wimbledon'da sporcular, yarını dinlenerek geçirecek. Turnuvanın geleneklerine göre iki hafta süren şampiyonada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Dördüncü tur maçları, pazartesi gününden itibaren oynanmaya başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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