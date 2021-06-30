Tenis: Wimbledon

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, Andrey Rublev, tek kadınlarda da Aryna Sabalenka ve Iga Swiatek üçüncü tura çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, Andrey Rublev, tek kadınlarda da Aryna Sabalenka ve Iga Swiatek üçüncü tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında üçüncü gün maçları oynandı.

Tek erkeklerde 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Djokovic, Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 6-3'lük setlerle 3-0 yendi. Sırp raket Djokovic, üçüncü turda ABD'li Denis Kudla ile eşleşti.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Güney Afrikalı Lloyd Harris karşısında 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) galip geldi. Rublev'in üçüncü turdaki rakibi, 26 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini oldu.

Kadınlarda Kenin elendi

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Katie Boulter'ı 4-6, 6-3 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1'lik skorla geçti.

Dört numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, vatandaşı Madison Brengle karşısında 6-2 ve 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci turda elendi.

Rus tenisçi Vera Zvonareva ile korta çıkan 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, mücadeleyi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ilk turun erteleme maçında Belçikalı Alison Van Uytvanck'ı 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) ile geçmeyi başardı.

Üçüncü turda Sabalenka ile Kolombiyalı Maria Camila Osorio Serrano, Swiatek ile Rumen Irina-Camelia Begu eşleşti. Svitolina ise ikinci turda Polonyalı Magda Linette ile oynamaya hak kazandı.

Federer, Medvedev ve Barty korta çıkacak

Turnuvanın 4. gününde yarın ikinci tur maçlarına devam edilecek.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Fransız Richard Gasquet ile karşılaşacak.

Dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev ise İspanyol Carlos Alcaraz ile korta çıkacak.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de Rus Anna Blinkova ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan