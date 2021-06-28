Tenis: Wimbledon
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Tenis: Wimbledon

Tenis: Wimbledon
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek erkeklerde Novak Djokovic ve Andrey Rublev, tek kadınlarda da Aryna Sabalenka ve Sofia Kenin tur atladı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek erkeklerde Novak Djokovic ve Andrey Rublev, tek kadınlarda da Aryna Sabalenka ve Sofia Kenin tur atladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında ilk gün maçları oynandı. Turnuvada birçok karşılaşma yağmur nedeniyle ertelendi.

Tek erkeklerde 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Büyük Britanyalı Jack Draper'ı 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 sona eren setlerle 3-1 yendi. Djokovic, ikinci turda Güney Afrikalı Kevin Anderson ile eşleşti.

ABD'li Frances Tiafoe, Fransa Açık'ta final oynayan 3 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı eleyerek günün sürprizine imza attı. Tiafoe, 6-4, 6-4, 6-3'lük setlerle 3-0 kazanarak ikinci tura kaldı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Arjantinli Federico Delbonis karşısında 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-2) galip geldi.

Sabalenka ve Kenin iyi başladı

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Rumen rakibi Monica Niculescu'yu 6-1 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0'lık skorla geçti.

Dört numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, Çinli Xinyu Wang önünde 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-0 kazanarak ikinci tura çıktı.

Turnuvada 2017'nin şampiyonu 11 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Fransız Fiona Ferro'ya karşı 6-0 ve 6-1'lik setlerle galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.

ABD'li Sloane Stephens ise Wimbledon'da 2011 ve 2014'te şampiyonluk yaşayan 10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı 6-3, 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 yendi.

Federer ve Serena Williams korta çıkacak

Turnuvanın ikinci gününde yarın ilk tur maçlarına devam edilecek.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Fransız Adrian Mannarino ile karşılaşacak.

İki numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Alman Jan-Lennard Struff ve 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile Hollandalı Tallon Griekspoor mücadele edecek.

Tek kadınlarda Wimbledon'ı 7 kez kazanan 6 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile korta çıkacak.

Dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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