Tenis: Wimbledon

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın dördüncü gününde, tek erkeklerde Roger Federer ve Rafael Nadal tur atlarken, tek kadınlarda son şampiyon Angelique Kerber ikinci turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dördüncü gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, klasmanın 169 numarası Büyük Britanyalı Jay Clarke ile ikinci turda karşılaştı.

Toplam 97 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden 37 yaşındaki Federer, tur atlayan taraf oldu.

Wimbledon'da 17. kez üçüncü tur maçına çıkacak Federer, Fransız Lucas Pouille ile eşleşti.

3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 6-3, 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı.

Wimbledon'daki 50. galibiyetini elde eden Nadal, Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşacak.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 3-0, Kazak tenisçi Mikhail Kukushkin de 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.

Son şampiyon Kerber'den erken veda

Tek kadınlarda son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 1 saat 55 dakika süren maçta klasmanda 95. sırada yer alan ABD'li Lauren Davis'e 2-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elendi.

31 yaşındaki Kerber, bu yıl katıldığı üç grand slam turnuvasında dördüncü turdan ilerisini göremedi.

1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, ikinci tur mücadelesinde Belçikalı Alison Van Uytvanck'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

4 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, ABD'li Taylor Townsend'i 2-1, 9 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Çinli Yafan Wang'ı 2-0, 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams da Sloven Kaja Juvan'ı 2-1 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Djokovic ve Pliskova korta çıkacak

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, üçüncü tur mücadelesinde Polonyalı Hubert Hurkacz, 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson da Arjantinli Guido Pella ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'nın rakibi Tayvanlı Su-Wei Hsieh olacak. İki eski dünya 1 numarasının karşılaşacağı maçta, 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile Belaruslu Victoria Azarenka dördüncü tura çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA