Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı Gençlik ve Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı.