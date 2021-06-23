Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı
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Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı

Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı Gençlik ve Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı Gençlik ve Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı.

Çeşitli yaş kategorilerinde 25 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın açılış maçını yapan Vali Arslantaş, turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diledi. - BURDUR

Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı
Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı
Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı
Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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