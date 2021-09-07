Tenis turnuvası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tenis turnuvası sona erdi

Tenis turnuvası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurtuluş günü spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurtuluş günü spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Tenis Turnuvası sona erdi. 4 Eylül tenis sahalarında yaklaşık 50 sporcunun 2 haftalık mücadelesiyle gerçekleşen turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuvada tenis sporuna yeni başlayan 10-12 yaş ve 12-16 yaş kategorilerindeki sporcular ile 16+ kadınlar ve 16+ erkekler mücadele etti. Şenlik havasında geçen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri ve tüm katılımcılara katılım belgeleri verildi. - BİLECİK

Tenis turnuvası sona erdi
Tenis turnuvası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Max Meyer Salih Uçan Fatih Terim Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tenis turnuvası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:04:44. #1.15#

title