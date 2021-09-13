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-TENİS TURNUVASI SONA ERDİ 13 2021, 11: 57

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-TENİS TURNUVASI SONA ERDİ 13 2021, 11: 57

4 Eylül Kurtuluş günü spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

4 Eylül Kurtuluş günü spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

4 Eylül tenis sahalarında yaklaşık 50 sporcunun 2 haftalık mücadelesiyle gerçekleşen turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuvada tenis sporuna yeni başlayan 10-12 yaş ve 12-16 yaş kategorilerindeki sporcular ile 16+ kadınlar ve 16 + erkekler mücadele etti. Şenlik havasında geçen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri ve tüm katılımcılara katılım belgeleri verildi.

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4 Eylül tenis sahalarında yaklaşık 50 sporcunun 2 haftalık mücadelesiyle gerçekleşen turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuvada tenis sporuna yeni başlayan 10-12 yaş ve 12-16 yaş kategorilerindeki sporcular ile 16+ kadınlar ve 16 + erkekler mücadele etti. Şenlik havasında geçen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri ve tüm katılımcılara katılım belgeleri verildi.

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Haber: -TENİS TURNUVASI SONA ERDİ 13 2021, 11: 57 - Haberler
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