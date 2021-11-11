Tenis Turnuvası eğitime destek oldu

BALÇOVA, İZMİR (Bültenler) - Eğitim destekleri ile ilçedeki çocukların eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediyesi, Ege Veteran Tenis Derneğiyle birlikte geliri öğrencilere burs olarak verilen Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası sonuçlandı. Her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen turnuvaya tek ve çiftler olmak üzere 19 ayrı kategoride toplam 530 sporcu katıldı. Önceki yıllarda geliri; Dokuz Eylül Tıp Fakültesi öğrencilerine burs ve tablet bilgisayar olan Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası'nın geliri bu yıl Balçova'da eğitim gören Kız Üniversite öğrencilerine yurt desteği sağlandı. Turnuvadan elde edilen olan 100 bin TL'nin tamamı yurtlarda kalan kız öğrencilere verildi.

Son iki yıldır koronavirüs nedeniyle çeşitli zorluklar çeken öğrencilere destek olmak amacıyla tüm imkanları kullandıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bu turnuva ile Cumhuriyet Sevdalısı sporcularımızı eğitime destek çatısı altında topluyoruz. Eğitime destek olmak için yaptığımız çalışmalara katkı koyarak turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum" dedi. Turnuvanın ödül törenine katılan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da "İzmirin Cumhuriyet'e inanan sporcularından böyle örnek bir proje görmek beni gururlandırdı" dedi. Ege Veteran Tenis Derneği Başkanı Umut Oruç ise "Çocuklarımızın eğitimi için böyle bir turnuvada bulunmak bizleri ve sporcularımızı çok mutlu etti" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet