Tenis: Türkiye 12 Yaş Yaz Kupası

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen ve 106 sporcunun katıldığı Türkiye 12 Yaş Yaz Kupası eleme müsabakalarıyla başladı.



Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün kortlarında gerçekleştirilen şampiyonada, 64 erkek ve 42 kadın sporcu yer aldı.



İlk iki gün eleme maçlarının yapılacağı kupada ana tablo müsabakaları 10 Temmuz'da oynanmaya başlanacak.



Şampiyonada dereceye giren tenisçiler, ulusal klasmandaki sıralama puanlarını yükselterek milli takım yolunda avantaj sağlayacak.



Şampiyonanın Başhakemi Hayrullah Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncuların kazandıkları puanların Türkiye sıralamasını etkilediğini belirtti.



Oyuncuların zihinsel ve fiziksel gelişimleri açısından bu tür turnuvaların son derece önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "Onların tenis gelişimleri açısından da çok önemli. Çocuklar her gün emek harcıyor, antrenman yapıyorlar fakat bu yapılan antrenmanlar turnuvayla taçlandırılmadığı zaman hiçbir anlamı olmuyor. Bu turnuvalar, oyuncuların seviyelerini görmeleri açısından çok önemli." diye konuştu.



İlk gün 20 müsabakanın yapılacağı şampiyona, 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.