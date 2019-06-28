Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli -...
Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.
Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.
Kaynak: AA
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