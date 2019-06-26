Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

- İzleyicilerden detaylar Benoit Paire ve Viktor Troicki karşılaşmasından detaylar Eşli tenis mücadelelerinden detaylar ANTALYA - Tenis: Turkish Airlines Antalya Open'da Fransız tenisçi Benoit Paire ile mücadele eden Sırp tenisçi Viktor Troicki rakibini 7-6'lık iki setle geçti.

- İzleyicilerden detaylar
Benoit Paire ve Viktor Troicki karşılaşmasından detaylar
Eşli tenis mücadelelerinden detaylar ANTALYA - Tenis: Turkish Airlines Antalya Open'da Fransız tenisçi Benoit Paire ile mücadele eden Sırp tenisçi Viktor Troicki rakibini 7-6'lık iki setle geçti.

Kaynak: AA
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