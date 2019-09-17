Tenis şenliği sona eriyor

17.09.2019 15:32

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği" final karşılaşması ile sona eriyor.



Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği", 2-15 Eylül tarihleri arasında Organize Sanayi Tenis Kortları sahasında gerçekleştirildi. Tenis şenliğinin final karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü saat 17: 00'de Odunpazarı Belediyesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor Parkında oynanacak. Final karşılaşmasının ardından saat 18: 00'da dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA