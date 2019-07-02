Tenis kulübünden Başkan Ataç'a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinerji Tenis Kulübü Başkanı Hakan Arda ve yönetimi ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinerji Tenis Kulübü Başkanı Hakan Arda ve yönetimi ile bir araya geldi.
Başkan Ataç, Sinerji Tenis Kulübü Başkanı Hakan Arda ve yönetimini makamında kabul etti. Ziyarette kulübün faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktaran Arda, tenis branşında gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Arda amatör spor kulüplerine sağladığı desteklerden ötürü de Ataç'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin amatör sporun destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek konuklarına teşekkür etti.
Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın
Son Dakika Haberleri
15:26 Yorgun ve bitkin vaziyetteki ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti