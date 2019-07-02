Tenis kulübünden Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinerji Tenis Kulübü Başkanı Hakan Arda ve yönetimi ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Sinerji Tenis Kulübü Başkanı Hakan Arda ve yönetimini makamında kabul etti. Ziyarette kulübün faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktaran Arda, tenis branşında gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Arda amatör spor kulüplerine sağladığı desteklerden ötürü de Ataç'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin amatör sporun destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek konuklarına teşekkür etti.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA