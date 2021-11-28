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Tenis kortuna sıkışan martılar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tenis kortuna sıkışan martılar telef oldu

Kocaeli'de tenis kortunun dışını kaplayan filelere yaklaşık 10 martı sıkıştı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de tenis kortunun dışını kaplayan filelere yaklaşık 10 martı sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle martıların bir kısmı kurtarılırken, 3 tanesi ise telef oldu.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan bir tenis kortunda meydana geldi. Sürü halinde tenis kortunun dışını kaplayan filelere konan yaklaşık 10 tane martının sıkıştığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği martıların 7'si kurtarılırken, 3 tanesi sıkıştıkları yerde telef oldu. - KOCAELİ

Tenis kortuna sıkışan martılar telef oldu

Tenis kortuna sıkışan martılar telef oldu

Tenis kortuna sıkışan martılar telef oldu

Tenis kortuna sıkışan martılar telef oldu

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