Tenis kortu inşattı hızla devam ediyor
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Tenis kortu inşattı hızla devam ediyor

Tenis kortu inşattı hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Tenis Kortu inşaattı hızla devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Tenis Kortu inşaattı hızla devam ediyor.

Düzce'de spor yatırımları sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir bölgesinde yapımı devam eden tenis kortu inşaatını inceledi. Yazıcı "Bahçeşehir Spor Kompleksimizde Kapalı Tenis Kortu inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlayıp sporcularımızın hizmetine sunacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Tenis kortu inşattı hızla devam ediyor
Tenis kortu inşattı hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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