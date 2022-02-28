Tenis: J4 MTA Açık 1
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Antalya'da düzenlenen J4 MTA Açık 1'de Birtan Duran-Tuncay Duran, çift erkeklerde şampiyon oldu.
Antalya'da düzenlenen J4 MTA Açık 1'de Birtan Duran-Tuncay Duran, çift erkeklerde şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, kentte süren organizasyonda sporcuların başarılı sonuçlar elde ettiği belirtildi.
Açıklamada, organizasyonda Birtan Duran-Tuncay Duran, çift erkeklerde şampiyon, Ada Kumru tek kızlarda ikinci, Simay Keleş-Ada Kumru'nun da çift kızlarda ikinci olduğu kaydedildi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor