Tenis: İstanbul Indoor Challenger
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Tenis: İstanbul Indoor Challenger

24.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:08
Tenis: İstanbul Indoor Challenger

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyonluğu elde etti.

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyonluğu elde etti.

Rinderknech, TED Spor Kulübü kortlarında düzenlenen organizasyonun tekler finalinde vatandaşı Benjamin Bonzi ile karşılaştı.

Rakibini 2 saat 16 dakika süren mücadelede 4-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Rinderknech, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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