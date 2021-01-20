Tenis: İstanbul Indoor Challenger
20.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:38
Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da milli sporcu Ergi Kırkın, çeyrek finale yükseldi.
Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da milli sporcu Ergi Kırkın, çeyrek finale yükseldi.
TED Spor Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın son 16 turunda Ergi Kırkın, Brezilyalı tenisçi Joao Menezes ile karşı karşıya geldi.
Ergi Kırkın, müsabakadan 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli tenisçi, çeyrek finalde Jozef Kovalik (Slovakya) ile mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan