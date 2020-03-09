Tenis İl Birinciliği Sona Erdi Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



24-28 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalar çok çekişmeli geçti.



Birbirinden heyecanlı müsabakalar sonucunda Osman Kavuncu Ortaokulu kız takımı ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu erkek takımı şampiyon olarak kupayı kaldırdı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren takım sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA