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28 Şubat, Tenis, Spor

Tenis İl Birinciliği Sona Erdi

Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

09.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:21
Tenis İl Birinciliği Sona Erdi

Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


24-28 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalar çok çekişmeli geçti.


Birbirinden heyecanlı müsabakalar sonucunda Osman Kavuncu Ortaokulu kız takımı ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu erkek takımı şampiyon olarak kupayı kaldırdı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren takım sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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