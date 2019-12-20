Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

2019-2020 Tenis İl Temsilciği faaliyet programında yer alan Okullar Arası Tenis İl Birinciliği başladı.

20.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:20
Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

2019-2020 İl Temsilciği faaliyet programında yer alan Okullar Arası Tenis İl Birinciliği başladı.


Atatürk Mesleki ve Teknik Salonunda yapılan birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Tenis İl Birinciliği müsabakalarına 48 okuldan 150'yi aşkın sporcu katılıyor.


Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılacak olan müsabakalar sonunda dereceye girecek takımlar ilimizi Bölge Şampiyonalarında temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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