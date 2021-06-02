Tenis heyecanı sona erdi
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Tenis heyecanı sona erdi

Tenis heyecanı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi.

150'yi aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada sporcular 7 gün boyunca altın madalya için mücadele etti. Birbirinden heyecanlı mücadelelerin ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, sporcular ve veliler katıldı. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu normalleşme süreciyle birlikte öncelikle tedbirleri alarak, birçok müsabakayla yaz aylarında güzel etkinler gerçekleştireceklerini belirtti. - KAYSERİ

Tenis heyecanı sona erdi
Tenis heyecanı sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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