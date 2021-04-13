Tenis heyecanı sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Kupası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Kupası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis kortlarında yapılan müsabakalar başlangıcından itibaren büyük heyecana sahne oldu. 140 sporcunun mücadele edeceği müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı