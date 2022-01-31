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Tenis Federasyonunun eski başkanı Ertan Cireli vefat etti

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Tenis Federasyonunun eski başkanı Ertan Cireli vefat etti

Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanlarından Ertan Cireli hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanlarından Ertan Cireli hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemiz tenisine çok değerli hizmetlerde bulunan federasyonumuzun eski başkanlarından Ertan Cireli'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tenis camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

1987-1991 döneminde başkanlık görevini yürüten Ertan Cireli'nin cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye, Medya, Tenis, Spor, Haber

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