Türkiye Tenis Federasyonu "Tenisle biriz" projesini hayata geçiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Tenis Federasyonu "Tenisle biriz" projesini hayata geçiriyor

Türkiye Tenis Federasyonu 'Tenisle biriz' projesini hayata geçiriyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Tenis Federasyonu, sosyal farkındalık kapsamında "Tenisle Biriz" projesini uygulamaya koyacak.

Türkiye Tenis Federasyonu, sosyal farkındalık kapsamında "Tenisle Biriz" projesini uygulamaya koyacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje; fırsat eşitliği, çocuk koruma, sürdürülebilirlik, mental sağlık ve ikili kariyer gibi konu başlıklı çalışmaları içeriyor.

Proje ile sporun gücü kullanılarak toplumun farklı sorunlarına dikkat çekmek, öncülük etmek ve örnek teşkil etmek hedefleniyor. Proje kapsamında oluşturulan hedeflerin 2024 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenisle biriz" projesiyle hem ülkemiz tenisine hem de toplumumuza fayda sağlamayı ve toplumu ilgilendiren önemli konularda sosyal farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu projede tenise değer katan tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürüteceğiz. Tenis camiası olarak tüm paydaşlarımızla büyük bir aileyiz ve biriz, ortak amacımız ise tenis sporunu en ileri noktaya taşıyabilmek. Birçok önemli konuyu ele alan ve çözüm üreten bu projemizin de tenisimizin gelişimi ve farkındalık oluşturmak için oldukça önemli olduğuna inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Tenis Federasyonu "Tenisle biriz" projesini hayata geçiriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:06:05. #1.15#

title