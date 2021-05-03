Türkiye Tenis Federasyonu "Tenisle biriz" projesini hayata geçiriyor

Türkiye Tenis Federasyonu, sosyal farkındalık kapsamında "Tenisle Biriz" projesini uygulamaya koyacak.

Türkiye Tenis Federasyonu, sosyal farkındalık kapsamında "Tenisle Biriz" projesini uygulamaya koyacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje; fırsat eşitliği, çocuk koruma, sürdürülebilirlik, mental sağlık ve ikili kariyer gibi konu başlıklı çalışmaları içeriyor.

Proje ile sporun gücü kullanılarak toplumun farklı sorunlarına dikkat çekmek, öncülük etmek ve örnek teşkil etmek hedefleniyor. Proje kapsamında oluşturulan hedeflerin 2024 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenisle biriz" projesiyle hem ülkemiz tenisine hem de toplumumuza fayda sağlamayı ve toplumu ilgilendiren önemli konularda sosyal farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu projede tenise değer katan tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürüteceğiz. Tenis camiası olarak tüm paydaşlarımızla büyük bir aileyiz ve biriz, ortak amacımız ise tenis sporunu en ileri noktaya taşıyabilmek. Birçok önemli konuyu ele alan ve çözüm üreten bu projemizin de tenisimizin gelişimi ve farkındalık oluşturmak için oldukça önemli olduğuna inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak