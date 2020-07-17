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Tenis Federasyonu: ATK tesislerinde çalışan TOHM sporcuları başka komplekse taşındı

Türkiye Tenis Federasyonu; Ankara Tenis Kulübü'nün (ATK), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuçlarını, aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili haber...

Tenis Federasyonu: ATK tesislerinde çalışan TOHM sporcuları başka komplekse taşındı
17.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:19

Türkiye Tenis Federasyonu; Ankara Tenis Kulübü'nün (ATK), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuçlarını, aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili haber üzerine açıklama yaptı. Açıklamada; ATK'daki antrenmanların geçici olarak iptal edildiği ve TOHM sporcularının başka bir spor kompleksine taşındığı belirtildi.

Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Tenis Federasyonu olarak salgının başladığı ilk günden itibaren devletimizin belirlediği önlemler çerçevesinde hızla tedbirlerimizi alarak tüm turnuvalarımızı anında iptal ettik. Bu süreçte kulüplerimizin tekrar açılmaları halinde uygulamaları için her bir kulübümüze Federasyonumuz tarafından hazırlanan Covid-19 önemlerini ilettik ve kulüplerimizle bu süreci oldukça koordineli bir şekilde yürüttük. Tüm önlemler alınmasına rağmen maalesef her birimize çok yakın olan bu virüs Ankara Tenis Kulübü'nde ortaya çıktı. Ankara Tenis Kulübü'nde görev yapan 2 kondisyonerimiz ve 1 antrenörümüzün Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Gerekli bilgilendirme ATK tarafından bilgimiz dahilinde tüm kulüp üyelerine yapıldı ve üyeler test yaptırmaları için yönlendirildi.

ATK'dan Federasyonumuza gelen bilgilendirme doğrultusunda biz de ivedilikle önlemlerimizi alarak ATK'da antrenman yapan TOHM sporcularımızın antrenmanlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlara aldık. Bakanlığımıza konuyla ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi yaptık. Şu an için TOHM sporcularımızda koronavirüs belirtisi yok fakat tedbir amaçlı testleri yapılacak. Türkiye Tenis Federasyonu olarak doğrudan sağlıkla ilgili bu konuyu çok önemsiyor ve yakınen takip ediyoruz. Sağlık ekiplerince ATK'da temaslı 36 kişi koronavirüs testinden geçirilmiş ve sonuçlar negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı ATK'daki antrenmanlar geçici olarak iptal edilmiştir. Bütün sporcu, antrenör, velilerimizin ve toplumumuzun sağlığı bizim önceliğimizdir. Türk tenisinin başarısı için yine hep birlikte elbirliğiyle çalışacağız."


Kaynak: DHA

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