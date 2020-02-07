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Tenis: FED Kupası

Türkiye, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de, Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

07.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:48
Tenis: FED Kupası

, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de, 'ya 3-0 mağlup oldu.

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde devam eden turnuvada B Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, Polonya ile karşılaştı.

Serinin ilk maçında Berfu Cengiz, 6-3 ve 6-0'lık setlerle Iga Swiatek'e 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmada Pemra Özgen, rakibi Magda Linette'ye 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenilince, Polonya 2-0 öne geçerek kazanmayı garantiledi.

Son müsabaka olan çiftler maçında ise Ayla Aksu ile partneri İpek Öz, Maja Chwalinska-Magdalena Frech ikilisine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilirken, Polonya seriden 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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