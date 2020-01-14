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Tenis Fed Cup'ta rakipler belli oldu

Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta üst üste 8'inci kez mücadele vermeye hazırlanan Türkiye'nin bu yılki rakipleri belli oldu.

14.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:59
Tenis Fed Cup'ta rakipler belli oldu

Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta üst üste 8'inci kez mücadele vermeye hazırlanan 'nin bu yılki rakipleri belli oldu. Ay yıldızlılar 5-8 Şubat tarihleri arasında Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde yapılacak müsabakalarda Polonya ve Slovenya ile aynı grupta yer aldı.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı milli takımda İpek Soylu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken; Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez'den oluşan geniş kadro 30 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ENKA Kulübü Tesisleri'nde kampa girecek. Fed Cup yönetimi toplam 13 ülkenin bulunduğu Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'u iki farklı adrese dağıttı. 7 takım Estonya'da mücadele ederken, 6 takım ise milli maçlar için Lüksemburg'un yolunu tutacak. Sert zeminli kapalı kortlarda oynanacak müsabakalarda grup birincileri diğer grubun ikincileriyle çapraz eşleşecek; bu eşleşme sonucu kazanan iki takım play-off'lara gitmeye hak kazanırken grubunu son sırada tamamlayan takım ise diğer grubun sonuncusuyla kümede kalmak için mücadele edecek.


Kaynak: DHA
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