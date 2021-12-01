Tenis: Davis Kupası

Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası'nda Büyük Britanya'yı 2-1 mağlup eden Almanya, yarı finale yükseldi.

İspanya'nın Madrid, Avusturya'nın Innsbruck ve İtalya'nın Torino kentlerinin ortaklaşa düzenlediği 18 ülkenin katıldığı organizasyona, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Turnuvada ikinci çeyrek final eşleşmesinde, Büyük Britanya ile Almanya karşılaştı. Tek erkeklerde Büyük Britanyalı Daniel Evans, Alman Peter Gojowczyk'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. Diğer tek erkekler mücadelesinde ise Alman Jan-Lennard Struff, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 7-6, 3-6, ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.

Yarı finale kalan takımı, çift erkekler maçı belirledi. Alman Kevin Krawietz-Tim Pütz ikilisi, Büyük Britanyalı Joe Salisbury-Neal Skupski çiftini 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Üç maç sonunda rakibini 2-1'le geçen Almanya, turnuvada yarı finale kaldı.

Rusya-İsveç eşleşmesini geçen taraf, yarı finalde Almanya'yla karşılaşacak.

Turnuvaya, Sırbistan-Kazakistan arasındaki çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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