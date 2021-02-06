Tenis: Clup Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II tenis turnuvasının finalinde İspanyol raketler Jaume Munar ve Carlos Taberner mücadele edecek.

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II tenis turnuvasının finalinde İspanyol raketler Jaume Munar ve Carlos Taberner mücadele edecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger seviyesindeki turnuvada yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

Club Megasaray Open I'i şampiyon olarak tamamlayan İspanyol raket Jaume Munar 6-0, 2-0'lık setlerle önde götürdüğü yarı final karşılaşmasında İtalyan rakibi Alessandro Giannessi'nin sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maçtan çekilmesi üzerine finale yükseldi.

Üst üste 9. galibiyetini alan Munar'ın finaldeki rakibi ise Arjantinli tenisçi Tomas Martin Etcheverry'i eleyen İspanyol raket Carlos Taberner oldu.

İki İspanyol tenisçinin karşılaşacağı final mücadelesi yarın 13.00'de başlayacak.

Çiftlerde şampiyon Molchanov-Nedovyesov çifti

İlk beraber şampiyonluklarına Club Megasaray Open I'de uzanan Denys Molchanov ve Aleksandr Nedovyesov çifti, 3 numaralı seri başı olarak mücadele ettikleri Club Megasaray Open II turnuvasının finalinde ABD'li rakipleri Robert Galloway ile Alex Lawson ikilisini 78 dakikada 6-4, 7-6 yenerek üst üste ikinci şampiyonluklarını elde ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş