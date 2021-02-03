Tenis: Club Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II tenis turnuvasında, teklerde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger seviyesindeki toprak kort turnuvası Club Megasaray Open II'de ilk turda 13 tekler maçı oynandı.

Portekizli 1 numaralı seri başı Joao Sousa, ilk turda İspanyol sporcu Carlos Teberner'e 6-1, 6-4'lük setlerle yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Teberner ikinci turda elemelerden gelen Hırvat Duje Ajdukovic'i 125 dakikalık mücadelede 3-6, 6-2, 6-4 ile saf dışı bırakan Ekvadorlu tenisçi Emilio Gomez ile karşılaşacak.

Club Megasaray Open I'in şampiyonu Jaume Munar ise ilk tur mücadelesini, Türk sporcu Ergi Kırkın karşısında verdi. Munar, Kırkın'ı 6-3'lük iki setle geçerek ikinci tura yükseldi.

İspanyol sporcu Munar ikinci turda İtalyan Gian Marco Moroni'yi 4-6, 6-4, 7-6 ile turnuvanın dışına iten Hintli tenisçi Ramkumar Ramanathan ile kozlarını paylaşacak.

Klasmanın 115. basamağında bulunan 3 numaralı seri başı Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ise dünya eski 5 numarası İspanyol Tommy Robredo'yu 6-2, 5-7, 6-0 ile yenerek ikinci tur biletini cebine koydu.

Club Megasaray Open turnuvalarının ikincisinde milli tenisçi Cem İlkel 5 numaralı seri başı Slovak Jozef Kovalik ile Marsel İlhan ise 6 numaralı seri başı Arjantinli Facundo Bagnis ile mücadele etti. Kovalik, İlkel'i 6-3, 6-1, Bagnis ise İlhan'ı 6-3, 6-4 ile geçip ikinci tura yükseldi.

Hollandalı tenis oyuncusu Tallon Griekspoor ana tabloya alternatif listeden giren ABD'li Ernesto Escobedo'yu 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup ederek ikinci turda Jozef Kovalik ile eşleşti. Kazak sporcu Dmitry Popko elemelerden gelen Arjantinli Facundo Mena'yı 7-6, 6-3 yenerek ikinci turda Bagnis'in rakibi oldu.

Antalya'da oynadığı 8 maçından 7'sinde galibiyetle ayrılarak istikrarlı performans sergileyen Avustralyalı Akira Santillan, İtalyan Paolo Lorenzi'yi 5-7, 6-4, 6-2'lük setlerle geçti ve elemelerden geldiği Club Megasaray Challenger II turnuvasında ikinci tura yükseldi.

Santillan'ın ikinci turdaki rakibi ise Club Megasaray Open I'de final oynayan İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-4, 6-3'lük setlerle yenip ikinci tura yükselen Arjantinli Leonardo Mayer oldu. İtalyan Alessandro Giannessi, 8 numaralı seri başı Alman Daniel Altmaier'i 7-6, 6-2, elemelerden gelen Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ise Brezilyalı Joao Menezes 2-6, 6-1, 6-2'lik setlerle mağlup edip ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.

Club Megasaray Open II, bugün teklerde ikinci tur, çiftlerde ilk tur karşılaşmaları ile devam edecek.

Çiftlerde milli sporcular Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın ikilisi Marsel İlhan-Yankı Erel çifti ile Tuna Altuna ve Hırvat partneri Duje Ajdukovic ise Harri Heliovaara (Finlandiya)-Zdenek Kolar (Çekya) tandemi ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden