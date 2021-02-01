Tenis: Club Megasaray Open
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Tenis: Club Megasaray Open

01.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:08
Tenis: Club Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II tenis turnuvasında elemelerden ana tabloya yükselen dört isim belli olurken, ana tabloda ilk tur karşılaşmaları başladı.

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II tenis turnuvasında elemelerden ana tabloya yükselen dört isim belli olurken, ana tabloda ilk tur karşılaşmaları başladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger turnuvası Club Megasaray Open II'de bugün üç ana tablo ilk tur maçı oynandı.

Ana tablo maçlarının ilkinde milli sporcu Sarp Ağabigün, Şilili tenisçi Alejandro Tabilo ile karşılaştı. 94 dakika süren mücadelede Tabilo, Sarp Ağabigün'ü 7-6 ve 6-1'lik setlerle geçerek ikinci tura yükselen isim oldu.

Merkez kortta oynanan bir diğer karşılaşmada Brezilyalı Thiago Seyboth Wild, ilk servislerinden yüzde 96 ile puan çıkararak İtalyan Lorenzo Giustino'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuvanın dışına itti.

Joao Domingues-Mohamed Safwat karşılaşmasında ise gülen taraf, Safwat oldu. 30 yaşındaki Mısırlı sporcu Safwat, Portekizli rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek Antalya'da ikinci tur biletini cebine koydu.

Elemelerin final turunda Hırvat tenisçi Duje Ajdukovic, 1 numaralı seribaşı Alman Rudolf Molleker karşısında maçta 1-0 (6-2), ikinci sette 3-1 öndeyken Molleker'in dizindeki sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekilmesiyle ana tabloya yükseldi.

Avustralyalı sporcu Akira Santillan ise 4 numaralı seribaşı İtalyan Gian Marco Moroni'yi 139 dakika sonunda 6-4, 3-6, 6-2 ile saf dışı bırakıp, ana tabloya yükselen dört tenisçiden biri oldu.

Arjantinli tenisçilerden 6 numaralı seribaşı Facundo Mena, Bulgar Dimitar Kuzmanov'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1, 8 numaralı seribaşı Tomas Martin Etcheverry ise İtalyan Andrea Pellegrino'yu 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek ana tablodaki yerlerini aldı.

Yarın gerçekleşecek maçlarda üç Türk tenisçi korta çıkacak. Marsel İlhan, 6 numaralı seribaşı Facundo Bagnis, Cem İlkel 5 numaralı seribaşı Slovak Jozef Kovalik, Ergi Kırkın ise 2 numaralı seribaşı İspanyol Jaume Munar karşısında tur mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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