Tenis: Club Megasaray Open
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tenis: Club Megasaray Open

01.02.2021 00:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:36
Tenis: Club Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında İspanyol raket Jaume Munar şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında İspanyol raket Jaume Munar şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen ATP Challenger turnuvası Club Megasaray Open I'de yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Milli tenisçi Cem İlkel, Arjantinli raket Tomas Martin Etcheverry karşısındaki çeyrek final mücadelesini 6-7, 6-4, 7-6 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. İlkel, yarı finalde turnuvanın 5 numaralı seri başı İtalyan Lorenzo Musetti'ye kaybederek turnuvaya veda etti.

Musetti'nin finaldeki rakibi ise vatandaşı Tommy Robredo'yu geride bırakan İspanyol raket Jaume Munar oldu.

Munar, 148 dakika süren final mücadelesinde Musetti'yi 6-7, 6-2 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bırakarak 6. challenger şampiyonluğunu elde etti.

Ana tablo mücadelelerinin başlayacağı Club Megasaray Open II'de 2 numaralı seri başı olarak korta çıkacak Jaume Munar, ilk turda milli tenisçi Ergi Kırkın ile karşılaşacak.

Çiftlerde kupa Molchanov-Nedovyesov ikilisinin

Turnuvanın çiftler şampiyonluğuna, Denys Molchanov (Ukrayna)/Aleksandr Nedovyesov (Kazakistan) ikilisi ulaştı.

Finale kadar set kaybı yaşamadan gelen Molchanov/Nedovyesov ekibi, turnuvanın 1 numaralı seri başı Luis David Martinez (Venezuela)/David Vega Hernandez (İspanya) çiftini 3-6, 6-4, 18-16'lık setlerle yenerek ilk sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okan Buruk Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tenis: Club Megasaray Open - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 00:40:11. #1.14#
title