Tenis: Club Megasaray Open
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Tenis: Club Megasaray Open

30.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:04
Tenis: Club Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında teklerde Tommy Robredo, Jaume Munar, Lorenzo Musetti yarı finale, çiftlerde ise Denys Molchanov-Aleksandr Nedovyesov ikilisi finale yükseldi.

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında teklerde Tommy Robredo, Jaume Munar, Lorenzo Musetti yarı finale, çiftlerde ise Denys Molchanov-Aleksandr Nedovyesov ikilisi finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen ATP Challenger Turnuvası olan Club Megasaray Open I'de karşılaşmalara devam edildi.

Dünya eski 5 numarası 38 yaşındaki Tommy Robredo, elemelerden gelen 19 yaşındaki Hırvat tenisçi Duje Ajdukovic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek Club Megasaray Open I'de yarı finale yükselen ilk isim oldu.

İspanyol Robredo'nun final yolundaki rakibi İtalyan Alessandro Giannessi'ye 3-6, 6-2 ve 6-0'lık setlerle üstünlük kurarak turnuvanın dışına iten 1 numaralı seribaşı bir başka İspanyol sporcu Jaume Munar olacak.

Turnuvada 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Lorenzo Musetti ise elemelerden gelen Akira Santillan'ı 2 saat 19 dakika süren mücadele sonunda 5-7, 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda saf dışı bırakıp adını son dörde yazdırdı. İtalyan Musetti'nin yarı finaldeki rakibi, yarına ertelenen Cem İlkel-Tomas Martin Etcheverry karşılaşmasının kazananı olacak. Cem İlkel'in çeyrek finalde Arjantinli tenisçi Etcheverry karşısında 2-1 önde olduğu üçüncü ve son set, yağış nedeniyle yarıda kalmıştı.

Çiftlerde finale yükselen ilk ikili ise Treat Huey (Filipinler)-Sem Verbeek'i (Hollanda) 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 2 numaralı seribaşı Denys Molchanov (Ukrayna)-Aleksandr Nedovyesov (Kazakistan) oldu.

Yarın 7 maçın gerçekleşeceği Club Megasaray Open I, tekler ve çiftlerde final karşılamalarına da sahne olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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