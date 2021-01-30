Tenis: Club Megasaray Open
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Tenis: Club Megasaray Open

30.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:58
Tenis: Club Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında milli sporcu Cem İlkel ile Arjantinli Tomas Martin Etcheverry arasındaki çeyrek final mücadelesi, yağmur nedeniyle tamamlanamadı.

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında milli sporcu Cem İlkel ile Arjantinli Tomas Martin Etcheverry arasındaki çeyrek final mücadelesi, yağmur nedeniyle tamamlanamadı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen ATP Challenger turnuvasının tek çeyrek finalinde Cem İlkel ile Tomas Martin Etcheverry karşı karşıya geldi.

Milli tenisçinin Etcheverry karşısında 2-1 önde olduğu mücadele, final setinde olumsuz hava koşullarından dolayı durdu.

Ertelenen Cem İlkel-Tomas Martin Etcheverry çeyrek final maçı, yarın saat 10.00'da kaldığı yerden devam edecek.

Toprak zeminde gerçekleştirilen organizasyonda, toplamda 44 bin 820 dolar para ödülü dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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