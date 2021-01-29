Tenis: Club Megasaray Open
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Tenis: Club Megasaray Open

29.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:52
Tenis: Club Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında teklerde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında teklerde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen ATP Challenger Turnuvası olan Club Megasaray Open I devam ediyor.

Toprak zeminde yapılan ve toplamda 44 bin 820 dolar para ödüllü organizasyonda günün karşılaşmaları tamamlandı.

Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ilk turda turnuva 2 numarası Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 7-6, 6-4, ikinci turda ise Portekizli Joao Domingues'i 6-1, 6-2 ile geçerek, yarın oynanması planlanan çeyrek final mücadelesinde milli tenisçi Cem İlkel'in rakibi oldu.

Elemelerden gelen Avustralyalı Akira Santillan, ilk turda turnuvanın 2 numaralı seri başı Daniel Galan'ı üç sette yenerken, ikinci turda Ekvadorlu Emilio Gomez'i 6-0, 6-1 ile organizasyonun dışına iterek, adını son sekiz tenisçi arasına yazdırdı. 23 yaşındaki Santillan, çeyrek finalde turnuvanın 5 numaralı seri başı 18 yaşındaki İtalyan Lorenzo Musetti ile karşılaşacak.

İtalyan sporcu Alessandro Giannessi, elemelerden gelen Dominikli Roberto Cid Subervi'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek yükseldiği çeyrek finalde, turnuvanın 1 numaralı seri başı İspanyol raket Jaume Munar ile kozlarını paylaşacak.

Marsel İlhan veda etti

Turnuvanın tekler ana tablosunda yarışan milli tenisçi Marsel İlhan, ilk turda elemelerden gelen Hırvat raket Duje Ajdukovic'e 6-3'lük iki sette yenilerek, turnuvaya veda etti.

Ajdukovic ikinci turda da Paulo Lorenzi'yi 3-6, 6-4, 7-6 yenerek çeyrek finalde, elemelerden gelen Blaz Kavcic'i 4-6, 6-3, 6-1 ile eleyen İspanyol Tommy Robredo ile eşleşti.

Çiftler mücadeleleri

Çiftler mücadeleleri ise ilk tur ve çeyrek final karşılaşmalarına sahne oldu.

Çiftlerde gerçekleştirilen çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

Luis Martinez/David Vega Hernandez - Rafael Matos/Felipe Meligeni Alves: 7-6, 3-6, 10-7

Denys Molchanov/Aleksandr Nedovyesov - Daniel Galan/Emilio Gomez: 6-3, 6-1

Treat Huey/Sem Verbeek - Harri Heliovaara/Zdenek Kolar: 6-3, 6-7, 10-8

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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