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Tenis camiası 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni unutmadı

Türkiye Tenis Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde turnuva düzenledi.

Tenis camiası 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni unutmadı
15.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:42

Türkiye Tenis Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde turnuva düzenledi. 

Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında birçok ilde koronavirüs önlemleri dahilinde turnuvalar düzenledi. 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım' projesinde yer alan 5 il, Mersin, Adıyaman, Gaziantep, Ağrı ve Trabzon'da sporcular sokak tenisi aktiveleri gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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