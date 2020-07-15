Tenis camiası 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni unutmadı Türkiye Tenis Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde turnuva düzenledi.

Türkiye Tenis Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde turnuva düzenledi.

Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında birçok ilde koronavirüs önlemleri dahilinde turnuvalar düzenledi. 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım' projesinde yer alan 5 il, Mersin, Adıyaman, Gaziantep, Ağrı ve Trabzon'da sporcular sokak tenisi aktiveleri gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA