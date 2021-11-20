Tenis: ATP Finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6. gününde Casper Ruud, Andrey Rublev'i, Novak Djokovic de Cameron Norrie'yi yendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6. gününde Casper Ruud, Andrey Rublev'i, Novak Djokovic de Cameron Norrie'yi yendi.
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 6. günü tamamlandı.
Yeşil Grup karşılaşmasında 5 numaralı seribaşı Rublev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı.
Norveçli tenisçi Ruud, Rus rakibini 2-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti. İkinci galibiyetini alarak yarı finale yükselen Ruud, turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'in rakibi oldu.
Djokovic, Norrie'yi iki sette geçti
Grubun diğer mücadelesinde yarı finali önceden garantileyen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie karşılaştı.
Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Büyük Britanyalı rakibi karşısında 6-2 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 kazandı ve üçte üç yaptı.
Turnuvanın yarı finalinde bugün Daniil Medvedev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Alexander Zverev karşılaşmaları oynanacak.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri