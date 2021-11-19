Tenis: ATP Finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 5. gününde Alexander Zverev, Hubert Hurkacz'ı, Daniil Medvedev de Jannik Sinner'i yendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 5. gününde Alexander Zverev, Hubert Hurkacz'ı, Daniil Medvedev de Jannik Sinner'i yendi.
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 5. günü tamamlandı.
Kırmızı Grup karşılaşmasında 3 numaralı seribaşı Zverev ile 7 numaralı seribaşı Hurkacz korta çıktı.
Turnuvada 2018 yılı şampiyonu Alman tenisçi Zverev, Polonyalı rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci galibiyetini alarak yarı finale yükselen Zverev, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic'in rakibi oldu.
Medvedev, Sinner'i üç sette geçti
Grubun diğer mücadelesinde yarı finali önceden garantileyen 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 9 numaralı seribaşı Jannik Sinner karşılaştı.
Geçen yılın şampiyonu Rus raket Medvedev, Sinner karşısında 6-0, 6-7, 7-6 sona eren setlerle 2-1 kazandı ve üçte üç yaptı.
Turnuvada bugün Yeşil Grup'ta Andrey Rublev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Cameron Norrie karşılaşmaları oynanacak.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri