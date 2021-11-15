Tenis: ATP Finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz'ı, Alexander Zverev de Matteo Berrettini'yi yendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz'ı, Alexander Zverev de Matteo Berrettini'yi yendi.
Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 52'ncisi, İtalya'nın Torino kentinde başladı.
Kırmızı Grup karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 7 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz korta çıktı.
Geçen yılın şampiyonu Rus raket Medvedev, Polonyalı rakibi karşısında ilk seti 7-6 kaybetse de sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak rakibini 2-1 mağlup etti.
Berrettini, Zverev maçından sakatlanarak çekildi
Grubun diğer mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile 6 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.
2018 şampiyonu Alman tenisçi Zverev, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı. 2. setin ilk oyununa da alan Zverev, sakatlanan İtalyan rakibinin maçtan çekilmesiyle maçı 2-0 kazandı.
Turnuvada yarın Yeşil Grup'ta Novak Djokovic-Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev karşılaşmaları oynanacak.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri