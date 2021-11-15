Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz'ı, Alexander Zverev de Matteo Berrettini'yi yendi.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 52'ncisi, İtalya'nın Torino kentinde başladı.

Kırmızı Grup karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 7 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz korta çıktı.

Geçen yılın şampiyonu Rus raket Medvedev, Polonyalı rakibi karşısında ilk seti 7-6 kaybetse de sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak rakibini 2-1 mağlup etti.

Berrettini, Zverev maçından sakatlanarak çekildi

Grubun diğer mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile 6 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.

2018 şampiyonu Alman tenisçi Zverev, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı. 2. setin ilk oyununa da alan Zverev, sakatlanan İtalyan rakibinin maçtan çekilmesiyle maçı 2-0 kazandı.

Turnuvada yarın Yeşil Grup'ta Novak Djokovic-Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev karşılaşmaları oynanacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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