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Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 5. gününde İtalyan Matteo Berrettini, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

14.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:20
Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 5. gününde İtalyan Matteo Berrettini, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Grubu maçında, yarı finale kalmayı önceden garantileyen 5 numaralı seribaşı Thiem ile 8 numaralı seribaşı Berrettini karşılaştı.


Berrettini, 1 saat 16 dakika süren mücadelenin ardından Thiem'i 7-6 ve 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Turnuvanın 5. günü, Bjorn Borg Grubu'nda Novak Djokovic-Roger Federer maçı ile tamamlanacak. Karşılaşmayı kazanan taraf, grupta Thiem'in ardından yarı finale yükselen ikinci tenisçi olacak.

Kaynak: AA
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