Tenis: ATP Finalleri

13.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:44

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 4. gününde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev karşılaştı.



2010 ve 2013 yılındaki turnuvaların finalisti İspanyol Nadal, zorlandığı maçta Rus Medvedev'i 2 saat 46 dakika sonunda 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.



İlk maçında Alman Alexander Zverev'e kaybeden Nadal, gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.

Turnuvanın 4. günü, Stefanos Tsitsipas-Zverev maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA