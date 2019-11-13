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Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 3. gününde Dominic Thiem, Novak Djokovic'i 2-1 yendi.

13.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:34
Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 3. gününde Dominic Thiem, Novak Djokovic'i 2-1 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

Avusturyalı Thiem, turnuvayı 5 kez kazanan Sırp Djokovic'i 2 saat 47 dakika sonunda 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) mağlup etti.

2'de 2 yapan Thiem böylece 2019 ATP Finalleri'nde son 4'e kalmayı garantileyen ilk isim oldu.

Turnuvanın 4. gününde Rafael Nadal-Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev maçları oynanacak.

Kaynak: AA
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