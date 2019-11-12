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Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin üçüncü gününde Roger Federer, Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.

12.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:52
Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin üçüncü gününde , Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.


Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, rakibini 1 saat 18 dakika süren müsabakada 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

İlk maçında Avusturyalı Dominic Thiem'e kaybeden İsviçreli tenisçi, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Turnuvanın üçüncü günü, Bjorn Borg Grubu'ndaki Novak Djokovic-Dominic Thiem maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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